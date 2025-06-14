Назван способ вернуть деньги за невозвратный билет

Пассажирам напомнили о том, как вернуть деньги за сорвавшийся полет.
Пассажиры, купившие билеты даже по невозвратному тарифу, могут вернуть деньги в ряде случаев, предусмотренных законом. Получение затраченных средств возможно при наличии уважительных причин, а также при отмене или задержке рейса по вине перевозчика. Об этом рассказала директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
«Прежде всего, возврат стоимости невозвратного билета возможен в случае болезни пассажира или членов его семьи. Аналогичное правило действует при смерти близкого родственника: к заявлению на возврат нужно приложить копию свидетельства о смерти и документы, подтверждающие родство», — процитировало Яковлеву агентство «Прайм».
Также право на возврат возникает при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. К ним относятся стихийные бедствия, закрытие границ, введение режима чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности. Кроме этого, если поездка не состоялась по вине перевозчика — например, из-за отмены рейса, значительной задержки, изменения расписания или класса обслуживания — деньги клиенту должны возвратить полностью.
Как сообщало URA.RU, пассажирам разъяснили право на возврат средств за билеты, а также на компенсацию убытков и неустойку, если отмена или задержка произошли по вине перевозчика. В частности, россиянам описали последовательность действий в таких ситуациях.