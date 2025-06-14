Назван способ вернуть деньги за невозвратный билет

Пассажиры, купившие билеты даже по невозвратному тарифу, могут вернуть деньги в ряде случаев, предусмотренных законом. Получение затраченных средств возможно при наличии уважительных причин, а также при отмене или задержке рейса по вине перевозчика. Об этом рассказала директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.