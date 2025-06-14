Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: В аэропортах Самары и Ульяновска введены временные ограничения

Временные ограничения на работу аэропортов введены в Ульяновске и Самаре.

Как создавалась новая Россия

Временные ограничения на работу аэропортов введены в Ульяновске и Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В целях безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск установлены в аэропортах Самары и Ульяновска, говорится в сообщении ведомства.

Ранее для обеспечения безопасности приостановил работу аэропорт Саратова. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты, уточнили в Росавиации. Также Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты в четыре страны: Израиль, Иран, Ирак и Иорданию. Это связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Помимо этого, поступала информация об отмене более 20 авиарейсов из России в Объединенные Арабские Эмираты. Отмена затронула свыше трех тысяч пассажиров.

Читайте материал по теме: Россиянам рассказали, как вернуть деньги за невозвратный билет.