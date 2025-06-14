Росавиация: В аэропортах Самары и Ульяновска введены временные ограничения

Временные ограничения на работу аэропортов введены в Ульяновске и Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В целях безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск установлены в аэропортах Самары и Ульяновска, говорится в сообщении ведомства.
Ранее для обеспечения безопасности приостановил работу аэропорт Саратова. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты, уточнили в Росавиации. Также Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты в четыре страны: Израиль, Иран, Ирак и Иорданию. Это связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.
Помимо этого, поступала информация об отмене более 20 авиарейсов из России в Объединенные Арабские Эмираты. Отмена затронула свыше трех тысяч пассажиров.
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