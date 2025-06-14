Врач рассказала о пользе красного мяса для женщин

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Красное мясо является источником большого количества белка и железа, необходимых женщине для поддержания организма особенно в период грудного вскармливания, обильных менструаций и беременности, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
«Правильное питание для женщины включает в себя не только большое количество овощей, фруктов, рыбы, но и красного мяса — говядины, баранины, телятины. Грудное вскармливание, обильные менструации, беременность — во время этих процессов женщина может наблюдать дефицит железа. Восполнить его запас помогает возвращение говядины в рацион с добавлением продуктов, богатых витамином С», — сказала Лозикова.
По ее словам, к положительным свойствам красного мяса относится большое количество белка в составе, которое сохраняет крепкими волосы, кожу и ногти.
«Но это не основная цель женщин при употреблении белка. Прежде всего необходимо подумать о последствиях его отсутствия — слабости, нарушении менструального цикла, замедленном восстановлении после родов», — добавила Лозикова.