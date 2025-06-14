Врач рассказала о пользе красного мяса для женщин

«Правильное питание для женщины включает в себя не только большое количество овощей, фруктов, рыбы, но и красного мяса — говядины, баранины, телятины. Грудное вскармливание, обильные менструации, беременность — во время этих процессов женщина может наблюдать дефицит железа. Восполнить его запас помогает возвращение говядины в рацион с добавлением продуктов, богатых витамином С», — сказала Лозикова.