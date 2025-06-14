CNN: Иран усилит атаки на ближневосточные базы стран, поддерживающих Израиль

Согласно информации CNN, полученной от иранского чиновника, военное руководство Исламской Республики планирует училить атаки против Израиля и рассматривает возможность ударов по военным объектам любых государств региона, которые окажут поддержку еврейскому государству. Об этом сообщает CNN.
«Любая страна, которая попытается защитить этот режим от действий Ирана, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями», — передает издание.
Ранее корреспондент Дана Баш сообщила, что израильские спецслужбы ликвидировали всех членов иранской дипломатической группы, задействованных в переговорах с американской стороной.
Накануне российский лидер Владимир Путин осудил действия Израиля, так как они противоречат Уставу ООН.
Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выступил с подтверждением информации о том, что в ходе ответа десятки иранских ракет атаковали заданные цели на территории Израиля.