Проезд в районе улицы Бетанкура ограничен в Нижнем Новгороде

Автобусный маршрут № 7 будет сокращен до остановки «Стадион Нижний Новгород». Автобусы №№ 18, 24 и 52 организуют по улицам Должанской, Мурашкинской, Бетанкура и Мещерскому бульвару. Автобусы № 70 будут следовать по улице Карла Маркса. А автобусы № 74 — по улицам Должанской и Мурашкинской в оба направления.