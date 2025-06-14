Проезд в районе улицы Бетанкура ограничен в Нижнем Новгороде

Проезд транспорта на ряде участков будет ограничен в связи с проведением I этапа Кубка России по лыжероллерам (6+) в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.
С 00:01 до 18:00 14 июня движение приостановят на участке дороги от Волжской набережной до улицы Самаркандской, а с 00:01 до 15:00 15 июня -на участке дороги от Волжской набережной до Мещерского бульвара.
Автобусный маршрут № 7 будет сокращен до остановки «Стадион Нижний Новгород». Автобусы №№ 18, 24 и 52 организуют по улицам Должанской, Мурашкинской, Бетанкура и Мещерскому бульвару. Автобусы № 70 будут следовать по улице Карла Маркса. А автобусы № 74 — по улицам Должанской и Мурашкинской в оба направления.
Объехать зоны проведения мероприятий можно будет по прилегающим улицам.