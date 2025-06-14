Авария помешала Леклеру выйти на финальную тренировку перед Гран-при Канады

Пилот болида Ferrari из Монако Шарль Леклер 13 мая пропустил вторую тренировку перед началом канадского Гран-при гонки «Формула-1». Подробности приводит «Матч-ТВ».
Отмечается, что в начале первой практической сессии гонщик допустил ошибку, что привело к столкновению с ограждением трассы. Авария нанесла существенный урон его автомобилю, которому потребовалась замена поврежденного шасси.
В соответствии с установленными правилами, после подобного ремонта машина обязана пройти повторную проверку технической комиссии, запланированную лишь на субботу. Как указали на «Матч-ТВ», это обстоятельство лишило подданного Княжества Монако возможности участвовать во второй тренировочной сессии, которая состоялась в пятницу.
Примечательно, что ровно за месяц до финальной практики в рамках нового Гран-при состоялось важное событие для «Формулы-1». Во вторник, 13 мая, международная гонка отметила свое 75-летие.