Авария помешала Леклеру выйти на финальную тренировку перед Гран-при Канады

В соответствии с установленными правилами, после подобного ремонта машина обязана пройти повторную проверку технической комиссии, запланированную лишь на субботу. Как указали на «Матч-ТВ», это обстоятельство лишило подданного Княжества Монако возможности участвовать во второй тренировочной сессии, которая состоялась в пятницу.