Во Владивостоке почтят память жертв крупнейшей авиакатастрофы над городом

В феврале 1965 года здесь рухнули самолёт радиотехнической разведки Ил-14 и истребитель Су-9. Они столкнулись в небе над Второй Речкой в районе железной дороги и современной улицы Кирова. Самолёты упали на полотно железной дороги, в овраг ниже современной заправки ННК и на берег моря.