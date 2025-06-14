Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке почтят память жертв крупнейшей авиакатастрофы над городом

На месте трагедии установят памятный знак.

Как создавалась новая Россия
Источник: Из личного архива Александра Поддубного

Во Владивостоке установят памятный знак на месте гибели двух военных самолётов, которые 60 лет назад столкнулись в небе над жилыми кварталами приморской столицы.

Памятный знак установят в это воскресенье в экопарке «Академический» на Кирова. Мероприятие начнётся в 13:00.

В феврале 1965 года здесь рухнули самолёт радиотехнической разведки Ил-14 и истребитель Су-9. Они столкнулись в небе над Второй Речкой в районе железной дороги и современной улицы Кирова. Самолёты упали на полотно железной дороги, в овраг ниже современной заправки ННК и на берег моря.

Установить обстоятельства самой крупной авиакатастрофы, произошедшей над Владивостоком, удалось участникам поискового объединения «АвиаПоиск». Вместе с активистами микрорайона, где произошла трагедия, они установят специальный знак в память о жертвах катастрофы, которая унесла жизни восьми военных лётчиков.

По информации поисковиков, тогда военные предотвратили ещё большую трагедию. Имея критические повреждения, экипажи сумели отвести повреждённые самолёты от городских кварталов и летних детских лагерей.

Активисты уже предлагают организовать на месте катастрофы «Парк памяти погибших авиаторов».