При освобождении населённого пункта Петровское в Донецкой народной республике были ликвидированы иностранные наёмники Вооружённых сил Украины, заявил командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильхом Петер.
Он уточнил, что, в частности, речь идёт о наёмниках из Польши и Грузии.
«Обнаруженные документы — это и есть свидетельство того, что всё-таки есть наёмники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет», — сказал офицер в беседе с агентством РИА Новости.
По его словам, при зачистке позиций ВСУ ВС РФ обнаружили очень много трофейного вооружения. Основанная часть изъятого оружия производства Североатлантического альянса: штурмовые винтовки М-16, гранатомёты, а также приборы ночного видения.
«Мы пришли по сумеркам. И весь этот трофей теперь достался нам. Мы и наши ребята будем пользоваться им», — отметил военнослужащий.
Напомним, Минобороны РФ заявило об освобождении Петровского в ДНР в четверг.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали наёмника из Нидерландов.