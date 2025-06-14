Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При освобождении Петровского ликвидировал наёмников из Польши и Грузии

При зачистке позиций противника ВС РФ обнаружили вооружение производства НАТО.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

При освобождении населённого пункта Петровское в Донецкой народной республике были ликвидированы иностранные наёмники Вооружённых сил Украины, заявил командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

Он уточнил, что, в частности, речь идёт о наёмниках из Польши и Грузии.

«Обнаруженные документы — это и есть свидетельство того, что всё-таки есть наёмники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет», — сказал офицер в беседе с агентством РИА Новости.

По его словам, при зачистке позиций ВСУ ВС РФ обнаружили очень много трофейного вооружения. Основанная часть изъятого оружия производства Североатлантического альянса: штурмовые винтовки М-16, гранатомёты, а также приборы ночного видения.

«Мы пришли по сумеркам. И весь этот трофей теперь достался нам. Мы и наши ребята будем пользоваться им», — отметил военнослужащий.

Напомним, Минобороны РФ заявило об освобождении Петровского в ДНР в четверг.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали наёмника из Нидерландов.