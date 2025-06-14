Диетолог раскрыла, почему окрошка может стать союзником в борьбе с лишним весом

Однако не всем подойдет кефир. Людям с повышенной кислотностью желудка стоит быть осторожными. По словам диетолога, сам по себе набор продуктов в классической окрошке сбалансирован. Зелени должно быть как можно больше: укроп, зеленый лук, огурцы. Для яркости вкуса можно добавить ложку тертого хрена или горчицы.