Диетолог раскрыла, почему окрошка может стать союзником в борьбе с лишним весом

Окрошка может быть не только вкусным летним блюдом, но и вполне диетическим, если правильно выбрать ингредиенты и заправку. Кисломолочные продукты, такие как кефир, благотворно влияют на пищеварение и ускоряют обмен веществ, а значит могут способствовать снижению веса. Об этом KP.RU рассказала диетолог Людмила Денисенко.
— Эти прекрасные свойства объясняются наличием молочной кислоты, витаминов, свободных аминокислот, различных сахаров и микроэлементов. Сама по себе окрошка — это отличное сочетание продуктов. Даже вареная картошка его не портит, хотя ее стоит класть поменьше. Правда, колбасу все же лучше заменить отварным мясом, — пояснила Денисенко.
Специалист напомнила, что кефирная диета давно известна, особенно среди женщин, Кефир, например, как замена ужина действительно может принести результат. Кроме того, напиток богат витаминами A и D, а для лучшего усвоения полезных веществ продукт лучше пить комнатной температуры.
Однако не всем подойдет кефир. Людям с повышенной кислотностью желудка стоит быть осторожными. По словам диетолога, сам по себе набор продуктов в классической окрошке сбалансирован. Зелени должно быть как можно больше: укроп, зеленый лук, огурцы. Для яркости вкуса можно добавить ложку тертого хрена или горчицы.