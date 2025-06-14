Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог раскрыла, почему окрошка может стать союзником в борьбе с лишним весом

Врач Денисенко: Правильная заправка для окрошки может способствовать похудению.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Окрошка может быть не только вкусным летним блюдом, но и вполне диетическим, если правильно выбрать ингредиенты и заправку. Кисломолочные продукты, такие как кефир, благотворно влияют на пищеварение и ускоряют обмен веществ, а значит могут способствовать снижению веса. Об этом KP.RU рассказала диетолог Людмила Денисенко.

— Эти прекрасные свойства объясняются наличием молочной кислоты, витаминов, свободных аминокислот, различных сахаров и микроэлементов. Сама по себе окрошка — это отличное сочетание продуктов. Даже вареная картошка его не портит, хотя ее стоит класть поменьше. Правда, колбасу все же лучше заменить отварным мясом, — пояснила Денисенко.

Специалист напомнила, что кефирная диета давно известна, особенно среди женщин, Кефир, например, как замена ужина действительно может принести результат. Кроме того, напиток богат витаминами A и D, а для лучшего усвоения полезных веществ продукт лучше пить комнатной температуры.

Однако не всем подойдет кефир. Людям с повышенной кислотностью желудка стоит быть осторожными. По словам диетолога, сам по себе набор продуктов в классической окрошке сбалансирован. Зелени должно быть как можно больше: укроп, зеленый лук, огурцы. Для яркости вкуса можно добавить ложку тертого хрена или горчицы.