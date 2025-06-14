От поддельных QR-кодов до фальшивых путевок: все о новых схемах мошенничества

За подростков мошенники тоже держатся крепко, используя в качестве обмана предложения о популярных в летнее время подработках. Они размещают на сайтах для поиска работы поддельные вакансии — чаще всего указывается, что на них подыскиваются люди без опыта, а зарплата указывается достаточно высокой, чтобы привлечь соискателя выгодой. Когда молодой человек откликается на предложение, все выглядит вроде как по-настоящему: некоторые злоумышленники даже устраивают дистанционные интервью или запрашивают документы. Но главное, что для получения зарплаты необходимо завести отдельный счет — и именно по предоставленной ссылке. Там могут предложить ввести данные уже существующей банковской карты или логин и пароль от приложения. Ну, а что за этим последует — догадаться нетрудно.