Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу, 13 июня, заявил, что попытки киевского режима не забирать из России тела более шести тысяч украинских военных не помогут скрыть реальный масштаб боевых потерь, поскольку российской стороне известны имена погибших.
Балицкий сообщил, что Россия продолжает акцию по передаче украинской стороне тел погибших военнослужащих, однако «террористическое государство» решило забрать только тысячу тел.
По мнению губернатора, это свидетельствует об отсутствии договоренностей и нежелании Киева возвращать своих погибших. Он считает, что Киев практически заставили признать потери и вернуть тела родным.
— Их решение — не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам, — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее Министерство обороны России сообщило об обмене военнопленных с украинской стороной, согласно договоренностям, которых Москва и Киев достигли в ходе консультаций в турецком Стамбуле. Позднее российское оборонное ведомство доложило о готовности к проведению обмена военнослужащими с Украиной в ежедневном режиме.
10 июня в Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД со второй группой бойцов российских Вооруженных сил, освобожденных из вражеского плена, на борту. На опубликованной СМИ видеозаписи военные, держа в руках флаг страны, скандируют: «Россия! Россия! Россия!». Первая группа военнослужащих возрастом до 25 лет вернулась 9 июня.