Балицкий: Киев пытается скрыть масштаб потерь, игнорируя передачу тел ВСУ

Ранее Министерство обороны России сообщило об обмене военнопленных с украинской стороной, согласно договоренностям, которых Москва и Киев достигли в ходе консультаций в турецком Стамбуле. Позднее российское оборонное ведомство доложило о готовности к проведению обмена военнослужащими с Украиной в ежедневном режиме.