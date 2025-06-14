Фальков рассказал о дате начала регулирования количества платных мест в вузах

С 1 сентября 2025 года в России будет введена единая система регулирования платного приема во всех высших учебных заведениях страны. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в беседе с РИА Новости.
«Уже в этом году, используя весь имеющийся подручный инструмент, мы совместно с Рособрнадзором, с нашими коллегами из регионов эту работу начинаем проводить», — пояснил он.
Как уточнил Фальков, изменения затронут абсолютно все вузы и образовательные программы без каких-либо исключений.
Министр отметил, что за последние десятилетия сформировались значительные дисбалансы между выпуском специалистов вузами и реальными потребностями экономики. Это привело к абсурдной ситуации, при которой по многим востребованным профессиям наблюдается острый дефицит квалифицированных специалистов.
Ранее KP.RU пояснил, что означает закон о регулировании платного приема в университеты.