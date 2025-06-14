Врач раскрыла пользу красного мяса для женщин

По ее словам, правильное питание женщины должно включать не только много овощей, фруктов, рыбы, но и красное мясо — говядину, баранину, телятину. Грудное вскармливание, обильные менструации, беременность — в эти периоды у женщины может развиться дефицит железа, отметила врач. Компенсировать его помогает включение говядины в рацион в сочетании с продуктами, богатыми витамином С, пояснила Лозикова.