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Врач раскрыла пользу красного мяса для женщин

Красное мясо служит источником значительного количества белка и железа, необходимых женщине для поддержания организма, особенно в период грудного вскармливания, обильных менструаций и беременности, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

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Красное мясо служит источником значительного количества белка и железа, необходимых женщине для поддержания организма, особенно в период грудного вскармливания, обильных менструаций и беременности, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

По ее словам, правильное питание женщины должно включать не только много овощей, фруктов, рыбы, но и красное мясо — говядину, баранину, телятину. Грудное вскармливание, обильные менструации, беременность — в эти периоды у женщины может развиться дефицит железа, отметила врач. Компенсировать его помогает включение говядины в рацион в сочетании с продуктами, богатыми витамином С, пояснила Лозикова.

По словам врача, к полезным свойствам красного мяса относится высокое содержание белка, который способствует укреплению волос, кожи и ногтей.