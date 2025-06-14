Космонавты устранили дефект, из-за которого МКС 5 лет теряла запасы воздуха

Космонавты завершили устранение утечки на российском модуле «Звезда», который является элементом Международной космической станции. Подробности приводит ТАСС.
Отмечается, что дефект конструкции МКС был зафиксирован космонавтами еще осенью 2019 года. После завершения проверки герметичности, которая состоялась в июне текущего года, проводившие ремонт убедились в устранении утечки.
Как указали в ТАСС, еще зимой 2024 года российский космонавт Олег Кононенко сообщил информагентству, что дефект «не представлял угрозы» для находившихся на орбитальной станции.
Однако, возможно, члены экипажа из американского сегмента МКС не оказались обрадованы новостью об устранении утечки. Уже неделю в Соединенных Штатах продолжается конфликт между Президентом Дональдом Трампом и изобретателем Илоном Маском — исполнительным директором главной фирмы-подрядчика NASA.
Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, почему гипотетическое расторжение контракта властей США со SpaceX приведет к тому, что американские астронавты «застрянут в космосе».