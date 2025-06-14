Российский танкист взял в плен солдата ВСУ, одолев его в рукопашном бою

Во время отхода танкист укрылся в одном из домов, где неожиданно столкнулся с бойцом ВСУ. По словам журналиста, украинский военнослужащий заявил, что не собирается стрелять, однако «Макс» почувствовал угрозу. Он молниеносно среагировал, бросив в противника подручный предмет, сбил его с ног и в ходе схватки обезоружил, вернув себе автомат.