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Российский танкист взял в плен солдата ВСУ, одолев его в рукопашном бою

Инцидент произошёл после того, как танк, в котором находился боец ВС РФ, подорвался на мине.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий российской армии с позывным «Макс» проявил храбрость в бою под селом Веселое в ДНР, вступив в рукопашную с украинским солдатом и взяв его в плен. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошёл после того, как танк, в котором находился «Макс», подорвался на мине, и экипажу пришлось покидать машину под огнём вражеских беспилотников.

Во время отхода танкист укрылся в одном из домов, где неожиданно столкнулся с бойцом ВСУ. По словам журналиста, украинский военнослужащий заявил, что не собирается стрелять, однако «Макс» почувствовал угрозу. Он молниеносно среагировал, бросив в противника подручный предмет, сбил его с ног и в ходе схватки обезоружил, вернув себе автомат.

После этого российский боец принял решение не ликвидировать противника, а доставить его в плен. На обратном пути к позициям ВС РФ им пришлось укрываться от вражеских дронов, которые, по словам «Макса», пытались атаковать даже сдавшегося солдата. В итоге обоим удалось добраться до своих без потерь.

Ранее в Московскую область прибыла третья группа российских военнослужащих, которые вернулись в РФ с подконтрольной киевскому режиму территории.