Военнослужащий российской армии с позывным «Макс» проявил храбрость в бою под селом Веселое в ДНР, вступив в рукопашную с украинским солдатом и взяв его в плен. Об этом сообщает RT.
Инцидент произошёл после того, как танк, в котором находился «Макс», подорвался на мине, и экипажу пришлось покидать машину под огнём вражеских беспилотников.
Во время отхода танкист укрылся в одном из домов, где неожиданно столкнулся с бойцом ВСУ. По словам журналиста, украинский военнослужащий заявил, что не собирается стрелять, однако «Макс» почувствовал угрозу. Он молниеносно среагировал, бросив в противника подручный предмет, сбил его с ног и в ходе схватки обезоружил, вернув себе автомат.
После этого российский боец принял решение не ликвидировать противника, а доставить его в плен. На обратном пути к позициям ВС РФ им пришлось укрываться от вражеских дронов, которые, по словам «Макса», пытались атаковать даже сдавшегося солдата. В итоге обоим удалось добраться до своих без потерь.
Ранее в Московскую область прибыла третья группа российских военнослужащих, которые вернулись в РФ с подконтрольной киевскому режиму территории.