Al Jazeera: Иран заявил об ударах по более чем 150 объектам в Израиле

По информации издания, операция «Искреннее обещание-3» была нацелена на военные центры, авиабазы и военно-промышленные объекты, использовавшиеся для производства ракет и техники. КСИР утверждает, что десятки иранских ракет достигли своих целей, несмотря на заявления Израиля о перехвате.