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Al Jazeera: Иран заявил об ударах по более чем 150 объектам в Израиле

Иранская армия нанесла удары более чем по 150 объектам на территории Израиля 13 июня. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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Иранская армия нанесла удары более чем по 150 объектам на территории Израиля 13 июня. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

— Операция «Искреннее обещание-3» была нацелена на более чем 150 объектов в Израиле, — говорится в сообщении.

По информации издания, операция «Искреннее обещание-3» была нацелена на военные центры, авиабазы и военно-промышленные объекты, использовавшиеся для производства ракет и техники. КСИР утверждает, что десятки иранских ракет достигли своих целей, несмотря на заявления Израиля о перехвате.

Агентство IRNA со ссылкой на КСИР сообщило, что отчеты с мест, спутниковые снимки и перехваты разведданных указывают на эффективное поражение стратегических целей баллистическими ракетами. В заявлении иранской армии подчеркивается, что безопасность Ирана является красной линией.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел вблизи аэропорта Мехрабад, расположенного в центральной части Тегерана. В Сети опубликовали кадры с густым дымом, поднимающимся в районе взрыва. Сообщается о сильном пожаре на месте происшествия. Информации об ущербе, нанесенном аэропорту, пока не поступало.

Помимо этого, израильские и ливанские СМИ сообщили о попадании иранской баллистической ракеты в ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве.