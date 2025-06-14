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Риттер призвал РФ не доверять США после ударов Израиля по Ирану

Риттер уточнил, что ситуация в Иране станет «испытанием для всего мира».

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Источник: Аргументы и факты

Аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер призвал Российскую Федерацию не верить Соединённым Штатам на фоне эскалации в ближневосточном регионе и ударов Израиля по территории Ирана.

Он подчеркнул, что США не следует доверять.

«Какие выводы может сделать Россия? Самый очевидный: США нельзя доверять. Иран пытался наладить диалог с ними, и вот что получилось. Зачем России доверять США? Когда они говорят, что хотят договориться, это буквально означает, что они ждут подходящего момента для нанесения удара», — сказал Риттер.

Комментарий Риттера прозвучал в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что ситуация в Иране станет «испытанием для всего мира».

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что американская сторона не участвовала в операции, при этом он признал, что Вашингтон был «информирован» об атаке Израиля. Помимо этого, Пентагон подтвердил, что США оказывают помощь израильским военным в перехвате ракет.

Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон обвинил президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в соучастии в ударе Израиля по иранской территории.