Риттер призвал РФ не доверять США после ударов Израиля по Ирану

«Какие выводы может сделать Россия? Самый очевидный: США нельзя доверять. Иран пытался наладить диалог с ними, и вот что получилось. Зачем России доверять США? Когда они говорят, что хотят договориться, это буквально означает, что они ждут подходящего момента для нанесения удара», — сказал Риттер.