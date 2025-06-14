ВСУ пытаются атаковать химическое предприятие в Ставропольском крае

По словам очевидцев, около 3:20 по местному времени в городе была включена сирена воздушной тревоги. Вскоре после этого в небе прогремело не менее десяти взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками. Предположительно, в районе химического предприятия была задействована система противовоздушной обороны.