Юрист Хаминский: Google и Apple могут передавать данные спецслужбам США

Минюст США во вторник объявил о предъявлении обвинений проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гунгину в отмывании свыше 500 миллионов долларов через криптовалюту для операций с подсанкционными банками РФ. Гражданина России арестовали в Нью-Йорке, ему грозит более 60 лет тюрьмы. Минюст США подчеркнул, что вина Гунгина еще должна быть доказана в суде. Как напомнил Хаминский, в числе доказательств по делу фигурируют поисковые запросы Гунгина с его личного компьютера.