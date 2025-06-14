Юрист Хаминский: Google и Apple могут передавать данные спецслужбам США

Минюст США во вторник объявил о предъявлении обвинений проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гунгину в отмывании свыше 500 миллионов долларов через криптовалюту для операций с подсанкционными банками РФ. Гражданина России арестовали в Нью-Йорке, ему грозит более 60 лет тюрьмы. Минюст США подчеркнул, что вина Гунгина еще должна быть доказана в суде. Как напомнил Хаминский, в числе доказательств по делу фигурируют поисковые запросы Гунгина с его личного компьютера.
Хаминский заявил, что американские компании, такие как разработчики ПО и поисковых систем Google и Apple, а также сервис Zoom, постоянно фиксируют и хранят информацию о действиях россиян. Эти сведения в любой момент могут быть переданы американским спецслужбам по их запросу или судебному решению, пояснил юрист.
Хаминский отметил, что дело Гунгина иллюстрирует особенности американской правовой системы. Он уточнил, что за одни и те же действия россиянину предъявили сразу несколько уголовных составов. Это позволяет суду, используя «принцип целесообразности» и свои широкие полномочия, назначать сроки в 100, 200 и более лет. В России такой подход невозможен: вина должна быть доказана в строгом соответствии с законом.
По словам юриста, Гунгин также может стать кандидатом на обмен. Создание «обменного фонда» из задержанных россиян путем возбуждения подобных дел выглядит недобросовестно, особенно на фоне начавшегося налаживания отношений между РФ и США, считает Хаминский.
Кроме того, юрист рекомендовал гражданам РФ, независимо от места нахождения, проявлять максимальную осторожность в интернете. По его словам, поиск, переписка, использование программ — всё фиксируется компаниями, подконтрольными США, и эти данные могут стать основой для обвинений. История Юрия Гунгина — прямое тому подтверждение, предупредил Хаминский.
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