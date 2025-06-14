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Президент Венесуэлы Мадуро призвал Израиль остановить агрессию против Ирана

Мадуро обратился к народу Израиля на фоне конфликта с Ираном.

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Источник: Комсомольская правда

Глава венесуэльского государства Николас Мадуро выступил с заявлением, в котором потребовал от израильского народа прекратить военные действия против Ирана и резко осудил политику премьер-министра Биньямина Нетаньяху, проведя параллели с идеологией нацизма.

«Прекратите агрессию против Ирана, Палестины, Ливана, Сирии и Йемена», — сказал он.

Кроме этого, Мадуро осудил израильскую операцию против Ирана как незаконную, нарушающую международное право и угрожающую миру в Азии и на Ближнем Востоке.

Мадуро раскритиковал западные страны, заявив, что только многополярность и уважение к международному праву могут предотвратить мировой конфликт.

Напомним, что израильская авиация в ночь на 13-е июня атаковала важнейшие иранские объекты — военные базы и ядерные центры. В операции участвовали до 200 самолетов.

Ранее KP.RU писал, что началась третья волна ракетных ударов по Израилю.