Президент Венесуэлы Мадуро призвал Израиль остановить агрессию против Ирана

Глава венесуэльского государства Николас Мадуро выступил с заявлением, в котором потребовал от израильского народа прекратить военные действия против Ирана и резко осудил политику премьер-министра Биньямина Нетаньяху, проведя параллели с идеологией нацизма.
«Прекратите агрессию против Ирана, Палестины, Ливана, Сирии и Йемена», — сказал он.
Кроме этого, Мадуро осудил израильскую операцию против Ирана как незаконную, нарушающую международное право и угрожающую миру в Азии и на Ближнем Востоке.
Мадуро раскритиковал западные страны, заявив, что только многополярность и уважение к международному праву могут предотвратить мировой конфликт.
Напомним, что израильская авиация в ночь на 13-е июня атаковала важнейшие иранские объекты — военные базы и ядерные центры. В операции участвовали до 200 самолетов.
Ранее KP.RU писал, что началась третья волна ракетных ударов по Израилю.