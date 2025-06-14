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Прогноз погоды в Красноярске на 14 июня 2025 года: будет очень жарко

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМСВ пятницу, 14 июня, ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков.

Как создавалась новая Россия

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

В пятницу, 14 июня, ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит комфортные +16,+18 градусов, что создаст приятные условия для вечерних прогулок.

Днем столбик термометра поднимется до +31,+33 градусов, так что не забудьте о головных уборах и солнцезащитных средствах, если планируете проводить время на улице. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5−10 метров в секунду, что немного смягчит жару.

Оставайтесь с нами для получения актуальной информации о погоде и приятного вам дня!