Прогноз погоды в Красноярске на 14 июня 2025 года: будет очень жарко

Днем столбик термометра поднимется до +31,+33 градусов, так что не забудьте о головных уборах и солнцезащитных средствах, если планируете проводить время на улице. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5−10 метров в секунду, что немного смягчит жару.