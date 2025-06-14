Минобороны РФ потребовало миллионы рублей у компании-гиганта

О причинах нового иска не сообщается, однако ранее, 31 марта, Минобороны уже подавало иски к железнодорожной компании на сумму около 90 млн рублей. Тогда в Арбитражном суде Москвы сообщили журналистам, что иски были финансовыми. В начале лета военное ведомство также обращалось с серией исков к РЖД, общая сумма которых превышала 30 млн рублей.