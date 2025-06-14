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Минобороны РФ потребовало миллионы рублей у компании-гиганта

Минобороны РФ предъявило новый иск к крупной компании ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на сумму более 13,5 млн рублей. Об этом сообщают журналисты, со ссылкой на имеющийся в их распоряжении судебный документ, направленный в арбитраж.

Как создавалась новая Россия

Минобороны требует деньги от РЖД, подавая новые судебные иски.

Минобороны РФ предъявило новый иск к крупной компании ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на сумму более 13,5 млн рублей. Об этом сообщают журналисты, со ссылкой на имеющийся в их распоряжении судебный документ, направленный в арбитраж.

«Истец в лице Минобороны к ответчику в лице РЖД. Сумма исковых требований: 13 миллионов 585 тысяч 110 рублей», — сообщается в документе. Соответствующие данные публикует ТАСС.

О причинах нового иска не сообщается, однако ранее, 31 марта, Минобороны уже подавало иски к железнодорожной компании на сумму около 90 млн рублей. Тогда в Арбитражном суде Москвы сообщили журналистам, что иски были финансовыми. В начале лета военное ведомство также обращалось с серией исков к РЖД, общая сумма которых превышала 30 млн рублей.