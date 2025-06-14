Губернатор рассказал о героизме сахалинских воинов

«Наши воины проявляют массовый героизм, и некоторые погибают, и мы очень бережно относимся к семьям, и у нас уже есть мемориалы, которые мы специально организовываем для того, чтобы чтить память этих людей, ухаживаем за всеми семьями всех воинов, которые на фронте… Я постоянно встречаюсь с матерями, постоянно встречаюсь с женами, с детьми — они приходят, обсуждаем всевозможные вопросы. У меня не было ни единого случая, чтобы кто-то упрекнул. Понимаете? Поэтому я скажу, что у нас не только воины — герои, но и семьи наших воинов тоже героические», — сказал Лимаренко.