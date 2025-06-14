Губернатор рассказал о героизме сахалинских воинов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Участвующие в спецоперации жители Сахалина и Курил проявляют массовый героизм, порой ценой собственной жизни, и не менее героически ведут себя члены их семей, ожидая возвращения своих бойцов, заявил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
По его словам, он старается бывать на Донбассе не реже одного раза в два месяца и обязательно встречается с воинами-земляками.
«Наши воины проявляют массовый героизм, и некоторые погибают, и мы очень бережно относимся к семьям, и у нас уже есть мемориалы, которые мы специально организовываем для того, чтобы чтить память этих людей, ухаживаем за всеми семьями всех воинов, которые на фронте… Я постоянно встречаюсь с матерями, постоянно встречаюсь с женами, с детьми — они приходят, обсуждаем всевозможные вопросы. У меня не было ни единого случая, чтобы кто-то упрекнул. Понимаете? Поэтому я скажу, что у нас не только воины — герои, но и семьи наших воинов тоже героические», — сказал Лимаренко.
Он подчеркнул, что региональные власти стараются оказывать все виды поддержки семьям бойцов, включая решение бытовых вопросов. Кроме того, по его информации, из региона еженедельно на передовую отправляются грузы с необходимым для военных оборудованием. Также губернатор отметил, что в Сахалинской области работает программа для возвращающихся к мирной жизни участников спецоперации «Герои Сахалина и Курил».
«И мы ребятами-воинами занимаемся — не только лечим, восстанавливаем их и делаем реабилитацию, но и занимаемся и трудоустройством их, и занимаемся переобучением. И сейчас вот в этом году мы проводим отбор: порядка 60−70 человек мы будем доводить до состояния, чтобы они могли работать в органах управления, муниципальных и региональных… Вот сейчас в июне как раз будет первый отбор идти», — уточнил Лимаренко.