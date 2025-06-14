Граждан РФ, включая Бондарчука, вывезут из Ирана при поддержке Азербайджана

Группа российских граждан, в составе которой члены съемочной группы режиссера Федора Бондарчука и артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, будет эвакуирована из Ирана в ночь на 14 июня. Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в пресс-службе посольства России в Баку.
По информации ведомства, в группу из 88 человек также входят граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Эвакуация осуществляется при поддержке руководства Азербайджана, которое предоставит транспорт, размещение в гостинице и содействие в возвращении на родину, передает ТАСС.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре заявил, что целью атак является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Ранее стало известно, что взрыв прогремел вблизи аэропорта Мехрабад, расположенного в центральной части Тегерана. В Сети опубликовали кадры с густым дымом, поднимающимся в районе взрыва. Сообщается о сильном пожаре на месте происшествия. Информации об ущербе, нанесенном аэропорту, пока не поступало.