Граждан РФ, включая Бондарчука, вывезут из Ирана при поддержке Азербайджана

Группа российских граждан, в составе которой члены съемочной группы режиссера Федора Бондарчука и артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, будет эвакуирована из Ирана в ночь на 14 июня. Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в пресс-службе посольства России в Баку.