WP: США задействовали Patriot в ходе отражения ракетного удара Ирана

Соединённые Штаты использовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD во время отражения удара со стороны Тегерана, информирует американское издание The Washington Post.
Газета ссылается на информацию, полученную от военных чиновников из США.
По их словам, данная техника была развёрнута при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена.
«Батареи противоракетной обороны Patriot и THAAD, обслуживаемые американскими военнослужащими, участвовали в противовоздушной обороне Израиля», — говорится в сообщении.
Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио признал, что Вашингтон был «информирован» об атаке Израиля. Помимо этого, Пентагон подтвердил, что США оказывают помощь израильским военным в перехвате ракет.
Ранее сообщалось, что постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке.