Дмитрий Медведев назвал реальной угрозу ядерного конфликта

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что его оценка угрозы возникновения ядерного противостояния является объективной и не содержит преувеличений.
«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — написал Медведев в Telegram-канале.
Напомним, что в апрельском заявлении Дмитрий Медведев констатировал снижение глобальной тревожности относительно ядерной угрозы, однако подчеркнул сохранение риска подобного конфликта.
Кроме этого, Дмитрий Медведев допустил, что его оценка может восприниматься как намеренное нагнетание, но указал на тенденцию расширения круга ядерных держав, мотивируемого стремлением стран обеспечить безопасность перед лицом потенциальной агрессии со стороны более мощных государств.
Ранее, в ночью 13 июня израильские ВВС нанесли масштабные удары по стратегическим объектам Ирана, включая военные базы и ядерные центры. В операции было задействовано порядка 200 боевых самолетов. Жертвами атак стали: 6 ведущих специалистов ядерной программы, высокопоставленные военные руководители, а также десятки гражданских лиц.
При этом по данным Корпуса стражей исламской революции, в ответ на атаки Израиля Иран начал операциию «Правдивое обещание 3». Уточняеется, что целью удара значились военные объекты страны. Как сообщает агентство IRNA, в ходе атаки было зафиксировано два точных попадания в здание Министерства обороны Израиля.
В ходе предыдущих авиаударов были поражены несколько иранских ядерных объектов. Особое внимание привлек удар по центру обогащения урана в Натанзе. Вечером глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о выявлении радиологического и химического загрязнения внутри объекта. Тогда Гросси отметил, что ядерные объекты ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться военным атакам. Глава МАГАТЭ выразил готовность срочно прибыть в Иран для инспекции ситуации и принятия мер по обеспечению безопасности атомных объектов.