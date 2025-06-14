Дмитрий Медведев назвал реальной угрозу ядерного конфликта

В ходе предыдущих авиаударов были поражены несколько иранских ядерных объектов. Особое внимание привлек удар по центру обогащения урана в Натанзе. Вечером глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о выявлении радиологического и химического загрязнения внутри объекта. Тогда Гросси отметил, что ядерные объекты ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться военным атакам. Глава МАГАТЭ выразил готовность срочно прибыть в Иран для инспекции ситуации и принятия мер по обеспечению безопасности атомных объектов.