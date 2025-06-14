Фитнес с выгодой: В Госдуме рассказали, как оформить налоговый вычет за занятия спортом

Парламентарий напомнила, что налоговый вычет по расходам на спорт суммируется с другими социальными вычетами, такими как образование, лечение и медикаменты, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение. Вычет можно оформить не только за собственные тренировки, но и за занятия детей до 18 лет, а если ребёнок учится очно — до 24 лет. Важно, чтобы занятия проходили в организациях, включённых в перечень Минспорта России.