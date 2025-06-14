Звезда мирового футбола Бекхэм стал рыцарем

Список награжденных по случаю именин монарха, состоящий более чем из 1,2 тысячи имен, был опубликован на сайте британского правительства. Рыцарями наряду с Бэкхемом стали фронтмен рок-группы The Who Роджер Долтри, «оскароносец» Гари Олдман.