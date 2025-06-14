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Звезда мирового футбола Бекхэм стал рыцарем

Звезда мирового футбола, экс-игрок сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм удостоился рыцарского титула и стал сэром.

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Звезда мирового футбола, экс-игрок сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм удостоился рыцарского титула и стал сэром. Это почетное звание он получил в честь дня рождения короля Карла III.

Список награжденных по случаю именин монарха, состоящий более чем из 1,2 тысячи имен, был опубликован на сайте британского правительства. Рыцарями наряду с Бэкхемом стали фронтмен рок-группы The Who Роджер Долтри, «оскароносец» Гари Олдман.

В списке имеются и получившие титул дамы. Это актриса Элейн Пейдж и экс-глава Минобороны Британии Пенни Мордонт. Другие лица награждены различными государственными наградами.

Отдельно выделяются самый возрастной и самая юная обладатели наград. 106-летний винодел Уильям Ирвин получил медаль ордена Британской империи, а 11-летняя Кармела Чиллери-Уотсон — орден Британской империи.