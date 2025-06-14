В Свердловской области по-прежнему нет безопасных для купания водоемов

Об этом сообщает официальный Телеграм-канал регионального управления Роспотребнадзора.
Юридически купание на водных объектах для купания разрешено только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Однако, как сообщает Роспотребнадзор, на лето 2025 года не было выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения. Более того, представители рекреационных зон даже не обращались за ними в Управление Роспотребнадзора.
Санврачи Свердловской области осуществили мониторинг качества воды в 66 водоемах региона. По информации на 10 июня текущего года, 46,8% проб не соответствуют санитарным требованиям с точки зрения санитарно-химических показателей; 7,1% — микробиологических и 4,2% -паразитологических.
Как ранее сообщалось, в этом сезоне купание во всех водоемах Екатеринбурга категорически запрещено. Около пляжей установлено более 90 аншлагов с предостерегающими надписями.
На сегодняшний день купание запрещено во всех водоемах города. Среди них: озеро Шарташ; Верх-Исетское и Нижне-Исетское водохранилища; Малоистокский пруд; озеро Шувакиш; пруд Спартак; Патрушихинский и Елизоветенские пруды; озеро Огородное; озеро Утятское; водоем у гостиницы «Рамада».