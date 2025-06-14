В Свердловской области по-прежнему нет безопасных для купания водоемов

Юридически купание на водных объектах для купания разрешено только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Однако, как сообщает Роспотребнадзор, на лето 2025 года не было выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения. Более того, представители рекреационных зон даже не обращались за ними в Управление Роспотребнадзора.