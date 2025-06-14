Политолог Шаповалов назвал сроки конфликта между Ираном и Израилем

«Думаю, что конфликт будет пролонгирован не на один день. В то же самое время предположить, что это будет многолетняя война, пока не рискну, поскольку не совсем понятно, насколько стороны готовы к многолетнему противостоянию. Возможно, конфликт продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев», — сказал Шаповалов.