Политолог Шаповалов назвал сроки конфликта между Ираном и Израилем

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с aif.ru предположил, сколько времени продлится разгоревшийся конфликт между Израилем и Ираном.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под кодовым названием «Восстающий лев», целью которой является разрушение элементов иранской ядерной программы. Согласно информации ЦАХАЛ, в атаке приняли участие около 200 истребителей, задействованных против более 100 целей на территории Ирана.
Шаповалов выразил уверенность, что нынешний конфликт между Ираном и Израилем выйдет далеко за рамки однодневных и двухдневных боестолкновений.
«Думаю, что конфликт будет пролонгирован не на один день. В то же самое время предположить, что это будет многолетняя война, пока не рискну, поскольку не совсем понятно, насколько стороны готовы к многолетнему противостоянию. Возможно, конфликт продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев», — сказал Шаповалов.
Эксперт констатировал, что развернется настоящая воздушная война, которая будет сопровождаться диверсиями и терактами с обеих сторон.
«Это очень серьёзный конфликт, к которому стороны готовились на протяжении нескольких десятилетий. И от того, как он завершится, зависит будущее всего ближневосточного региона, будущее Израиля как государства, будущее политического режима Ирана», — отметил Шаповалов.
Таким образом, выразил уверенность эксперт, атаку Тель-Авива Тегеран просто не может оставить без ответа.
«Иран постарается задействовать все возможные ресурсы, которые есть в его арсенале, в том числе и прокси-силы, в том числе и прямые удары по противнику. Как, собственно, и Израиль, который в том числе будет пытаться создать беспорядки с помощью сепаратистских движений на окраинах многонационального Ирана… Разворачивается большой конфликт двух самых сильных государств Ближневосточного региона», — подытожил Шаповалов.
Ранее Шаповалов выразил уверенность, что у Ирана достаточно оружия для того, чтобы нанести адекватный массированный ответный удар по Израилю, и это может произойти в течение суток.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что удары Израиля по ядерной и военной инфраструктуре Ирана не могут быть оправданы ни с политической, ни с правовой, ни с военной, ни с моральной стороны.