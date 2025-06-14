Tasnim: Иран начал четвертую волну ударов по Израилю

Иранские силы запустили очередную — четвертую — серию ракетных ударов по Израилю, о чем информирует агентство Tasnim.
Напомним, что в ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал операцию «Восходящий лев». В рамках нее было произведено несколько авиаударов стратегического значения, нацеленных на военные и на ядерные объекты Исламской Республики.
Позднее CNN сообщал, что военное командование Ирана намерено усилить наступательные действия против Израиля. Кроме того, рассматривается возможность нанесения ударов по военным объектам соседних стран, если те окажут поддержку еврейскому государству.
Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Израиль остановить агрессию против Ирана, Палестины, Ливана, Сирии и Йемена. Он также раскритиковал действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва осуждает действия Израиля из-за противоречия Уставу ООН.