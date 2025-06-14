Пустят ли в Россию ушедшие западные бренды

Россия оценит ситуацию на рынке при решении о возврате иностранных брендов.
Россия будет тщательно оценивать ситуацию на рынке перед принятием решений о возвращении иностранных брендов. Приоритет будет отдаваться интересам отечественных производителей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Мы здесь исходим из того, что нужно в первую очередь нашей промышленности», — передает его слова РИА Новости. Он добавил, что если возвращение западных компаний помешает развитию российского бизнеса, в их допуске может быть отказано.
Власти четко заявили об отсутствии специальных преференций для возвращающихся западных компаний. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать процедуру согласования их возвращения с гарантиями добросовестной работы, отмечает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские торговые центры готовы адаптироваться под возвращение западных брендов, избегая завышенных требований. При этом ресторанам McDonald’s предстоит заплатить значительную сумму для возобновления работы в России, так как стоимость выкупа будет зависеть от успехов сети-преемника, передает «Национальная служба новостей».