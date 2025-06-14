Алаудинов: ВС РФ близки к полному освобождению Часова Яра

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Часов Яр остался только один район. Об этом в субботу, 14 июня, сообщил командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
Он заявил, что российские войска продвигаются вперед и в скором времени Часов Яр будет взят, так как под контролем противника остается лишь небольшая часть города.
— Потихоньку подразделения российской армии идут вперед. Я так думаю, что в скором времени падет Часов Яр, потому что только один участок, один район Часова Яра остается под контролем противника, — цитирует Алаудинова ТАСС.
Он добавил, что российские войска должны «додавить этот участок», чтобы полностью освободить Часов Яр от украинских подразделений.
Накануне стало известно, что Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили Яблоновку в Сумской области и населенный пункт Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР).
До этого расчет беспилотных летательных аппаратов ВС РФ доставил в Херсон российский флаг в честь государственного праздника. Дрон преодолел водную преграду, после чего установил триколор России на крыше одного из высоких зданий.