В МВД рассказали, как мошенники могут похищать деньги у участников СВО

Мошенники используют социальные сети для вымогательства денег у участников специальной военной операции, выдавая себя за помощников в поиске пленных или раненых родственников и друзей. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
Злоумышленники связываются с военнослужащими, утверждая, что располагают сведениями о судьбе их близких. В обмен на якобы предоставляемую помощь они требуют перевести деньги на указанный счёт или номер телефона. После получения средств аферисты могут продолжить давление, убеждая жертву оформить кредит для дальнейшей «помощи», отмечается в документах.
МВД настоятельно рекомендует участникам СВО игнорировать подобные сообщения от незнакомцев, так как они, как правило, исходят от мошенников. При необходимости поиска информации о родных и близких следует обращаться исключительно в Министерство обороны РФ, официальные государственные органы или аккредитованные организации, оказывающие подобную поддержку.
Ранее в МВД сообщили, как после знакомства в Сети аферисты втягивают жертв в псевдоинвестиции.