В МВД рассказали, как мошенники могут похищать деньги у участников СВО

Злоумышленники связываются с военнослужащими, утверждая, что располагают сведениями о судьбе их близких. В обмен на якобы предоставляемую помощь они требуют перевести деньги на указанный счёт или номер телефона. После получения средств аферисты могут продолжить давление, убеждая жертву оформить кредит для дальнейшей «помощи», отмечается в документах.