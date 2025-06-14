Life.ru узнал, как часто стоит мыть холодильник летом, чтобы избежать размножения бактерий в жару

По её словам, слишком частая уборка холодильника может привести к размножению бактерий и плесени. Лишняя влага, которая образуется при частом мытье, становится средой обитания болезнетворных микроорганизмов. Кроме того, при чрезмерной уборке можно поцарапать пластик или стекло, что приведёт к накоплению грязи и бактерий в неровностях.