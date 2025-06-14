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Летчик Базыкин рассказал, как выжить при крушении самолета

По словам эксперта, чаще всего во время авиакатастроф люди погибают от удушья.

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Источник: Аргументы и факты

Заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин в диалоге с aif.ru дал рекомендации, как пассажиру самолета повысить свои шансы на выживание при авиакатастрофе, особенно в условиях задымления.

«Чаще всего во время авиакатастроф люди погибают от удушья. Три-четыре вдоха достаточно, когда горит самолет, после чего человек уходит — он просто засыпает. Поэтому нужно стараться меньше дышать. Рекомендуется максимально нагнуться и сидеть в напряжении, чтобы все мышцы работали. Локти следует выставить в кресло перед собой, а голову прикрыть руками — такая группировка напоминает боксерскую защиту и помогает сохранить силы», — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул важность использования подручных средств при задымлении.

«Когда вы летите на самолете, старайтесь иметь при себе платок или любой похожий предмет, чтобы в случае задымления можно было закрыть нос и рот. Задымление вызывает серьезные проблемы, в том числе сердечные приступы, инсульты, инфаркты. Это происходит именно из-за токсичных веществ в дыме. Поэтому самое главное — сделать повязку и дышать только носом, очень маленькими порциями воздуха. Также важно не поддаваться панике, хотя это и сложно. Потому что при страхе человек начинает часто и глубоко дышать, что расходует силы и снижает шансы на спасение», — заключил Базыкин.

12 июня при вылете из аэропорта Ахмадабада в Лондон пассажирский Boeing 787 Dreamliner с 242 людьми на борту потерпел крушение в районе Меганинагар. Самолет начал стремительно терять высоту сразу после взлета и упал в жилом районе, нанеся серьезные повреждения зданию общежития для студентов-медиков. По предварительным данным, около 20 студентов местного медицинского колледжа могли погибнуть.

Мужчина, выживший во время авиакатастрофы, занимал кресло 11А — ближе к передней части самолета, а не в хвосте. Как сообщает телеканал India Today, британец самостоятельно выбрался из-под обломков и был оперативно доставлен в больницу. Судя по опубликованным в интернете видео, его жизни ничего не угрожает. Он самостоятельно направлялся к медикам.