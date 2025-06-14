Летчик Базыкин рассказал, как выжить при крушении самолета

«Когда вы летите на самолете, старайтесь иметь при себе платок или любой похожий предмет, чтобы в случае задымления можно было закрыть нос и рот. Задымление вызывает серьезные проблемы, в том числе сердечные приступы, инсульты, инфаркты. Это происходит именно из-за токсичных веществ в дыме. Поэтому самое главное — сделать повязку и дышать только носом, очень маленькими порциями воздуха. Также важно не поддаваться панике, хотя это и сложно. Потому что при страхе человек начинает часто и глубоко дышать, что расходует силы и снижает шансы на спасение», — заключил Базыкин.