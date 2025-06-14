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SNN: Иран начал очередную новую волну атак на Израиль

Тегеран в ответ на действия Израиля начал операцию «Правдивое обещание 3».

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Источник: Аргументы и факты

Тегеран начал новую волну ударов по израильской территории, информирует агентство SNN.

«Сообщения говорят о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль», — говорится в публикации.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, в ночь на пятницу израильская сторона начала операцию «Восходящий лев», в рамках которой военные Израиля наносят авиаудары по военным и ядерным объектам на территории Ирана.

В КСИР заявили, что Тегеран в ответ на действия Израиля начал операцию «Правдивое обещание 3».

Ранее сообщалось, что из-за ударов Израиля по Ирану погибли 78 человек.