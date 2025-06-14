SNN: Иран начал очередную новую волну атак на Израиль

Тегеран начал новую волну ударов по израильской территории, информирует агентство SNN.
«Сообщения говорят о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль», — говорится в публикации.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, в ночь на пятницу израильская сторона начала операцию «Восходящий лев», в рамках которой военные Израиля наносят авиаудары по военным и ядерным объектам на территории Ирана.
В КСИР заявили, что Тегеран в ответ на действия Израиля начал операцию «Правдивое обещание 3».
Ранее сообщалось, что из-за ударов Израиля по Ирану погибли 78 человек.