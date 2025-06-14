Пляжи еще не те — самарцы жалуются в соцсетях после открытия купального сезона

Как сообщил один из посетителей порталу 63.RU, придя на пляж около 8 часов утра возле спортивного лицея, он обнаружил, что лестницы для спуска перекрыты решётками. Правда, некоторые из них уже были сдвинуты, и спуститься вниз оказалось возможно.