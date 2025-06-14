Пляжи еще не те — самарцы жалуются в соцсетях после открытия купального сезона

В областной столице официальное открытие пляжного сезона было назначено на 12 июня об этом ранее рассказал «МК в Самаре».
Однако уже утром 13 июня, в пятницу, посетители одного из пляжей, расположенного неподалёку от спуска с Первомайской улицы, столкнулись с рядом проблем и остались недовольны уровнем подготовки зоны отдыха.
Как сообщил один из посетителей порталу 63.RU, придя на пляж около 8 часов утра возле спортивного лицея, он обнаружил, что лестницы для спуска перекрыты решётками. Правда, некоторые из них уже были сдвинуты, и спуститься вниз оказалось возможно.
При этом никаких раздевалок и скамеек на территории не оказалось, зато всюду были разбросаны большие насыпи песка.
Инфраструктура ограничивалась только спортивными площадками. По его словам, ходить по пляжу нужно с осторожностью — уборка ведётся плохо, особенно вблизи выходов: «Я наступил на стекло — до крови».
Ранее мэр Самары сообщал, что для благоустройства городских пляжей планируется завезти более 20 тысяч тонн нового песка.
Основная часть должна была поступить сначала в центральную зону, а затем — на участки вверх по реке, включая удалённые пляжи Красноглинского района.
Кроме того, Иван Носков отметил, что установка необходимого оборудования — биотуалетов, урн, раздевалок и деревянных настилов — будет производиться поэтапно, по мере просушки песка.
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