В Госдуме предложили ввести три степени знака «Почетный донор России»

Лидер партии также рассказал, что сам всю сознательную жизнь регулярно сдает кровь и имеет знак «Почетного донора СССР». Но, по его словам, нередко бывает так, что после получения этого звания мотивация и активность доноров снижается, ведь дальше никаких поощрений не предусмотрено.