В Госдуме предложили ввести три степени знака «Почетный донор России»

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести три знака степени «Почетный донор России», документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови.
«Уважаемый Михаил Владимирович, прошу Вас рассмотреть возможность реализации указанной инициативы и представить позицию правительства Российской Федерации по вопросу закрепления ступенчатой системы знака “Почётный донор России”, — говорится в письме.
Предлагается следующая иерархия: первая ступень — за 120 донаций, вторая ступень — за 80, третья ступень присваивается по действующей норме за 40 донаций крови или 60 донаций плазмы. Миронов сообщил, что подобная система существовала в СССР, но с более низкими порогами, благодаря чему в ряды почётных доноров тогда ежегодно входили десятки тысяч граждан.
В документе отмечается, что многоступенчатая шкала символических поощрений увеличивает вероятность повторных донаций примерно в полтора раза и помогает удерживать мотивацию в течение многих лет — каждый новый уровень признания усиливает у добровольца ощущение личного вклада в здоровье нации и побуждает его продолжать сдачу крови даже после получения предыдущей степени знака.
«Около 35% наших граждан участвуют в донорстве крови, а по опросам, каждый второй молодой россиянин до 35 лет готов присоединиться к донорскому движению при наличии четких стимулов и информационной поддержки», — заявил Миронов РИА Новости.
Лидер партии также рассказал, что сам всю сознательную жизнь регулярно сдает кровь и имеет знак «Почетного донора СССР». Но, по его словам, нередко бывает так, что после получения этого звания мотивация и активность доноров снижается, ведь дальше никаких поощрений не предусмотрено.
«Введение ступенчатой модели послужит мотивации добровольцев и более активному вовлечению граждан, в том числе молодежи в донорское движение», — подчеркнул политик.