Трагичная судьба индийского миллиардера: проглотил пчелу и умер на матче

Британское издание The Mirror сообщает о трагической гибели 53-летнего индийского миллиардера Санджая Капура. По данным газеты, причиной смерти стал сердечный приступ, спровоцированный тем, что бизнесмен случайно проглотил пчелу.
«Во время игры в поло пчела ужалила Капура в рот, что могло вызвать анафилактический шок, который заставил его сердце остановиться», — передает издание.
Так, на поле для поло у миллиардера случился обморок — пчела, ужалившая его в рот, вызвала мгновенный анафилактический шок, приведший к сердечному приступу.
По сообщениям журналистов, бизнесмен потерял сознание практически мгновенно. Прибывшие на место медики уже не смогли ему помочь. По предварительным данным, причиной летального исхода стала внезапная остановка сердца.
Индийский миллиардер являлся председателем производителя автозапчастей Sona Comstar. Как отмечает Mirror, Капур долгое время дружил с наследником британского престола принцем Уильямом.
Кроме этого, индийский миллиардер состоял в браке со звездой Болливуда Каризмой Капур, родившей ему двоих детей. После расставания с актрисой он женился на модели Прие Сачдев.
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