Трагичная судьба индийского миллиардера: проглотил пчелу и умер на матче

Альберт, брат супруги Владислава Камили, сообщил, что врачи выявили малярию у Владислава практически сразу после госпитализации. Для перестраховки Камиля тоже прошла обследование — важно было удостовериться, что с ней и ребенком все в порядке. Как сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на судебные документы, в британском графстве Уилтшир было зафиксировано шокирующее происшествие — домашние животные пытались съесть тело своей хозяйки, англичанки Джеммы Харт, покончившей с собой. В 2024 году стало известно о том, что в Испании произошел трагический инцидент — домашний хомяк укусил 38-летнюю женщину, что привело к ее смерти. Все это произошло на глазах у ее детей. По данным врачей, летальный исход, вероятно, наступил из-за острой аллергической реакции, перешедшей в анафилактический шок после укуса грызуна.