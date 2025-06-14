Mehr: при операции Ирана сбит израильский истребитель F-35

Иранское агентство Mehr утверждает, что военные Ирана сбили истребитель F-35 Военно-воздушных сил Израиля.
Журналисты опубликовали соответствующее фото в Telegram.
«Фотография обломков израильского истребителя F-35, сбитого в ходе оборонительной операции Исламской Республики Иран», — говорится в публикации.
Напомним, Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по военным и ядерным объектам на территории Ирана.
В КСИР заявили, что иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание 3».
Ранее сообщалось, что Тегеран начал новую волну ударов по израильской территории.