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Mehr: при операции Ирана сбит израильский истребитель F-35

В Сети появилось фото ликвидированного истребителя ВВС Израиля.

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Источник: Аргументы и факты

Иранское агентство Mehr утверждает, что военные Ирана сбили истребитель F-35 Военно-воздушных сил Израиля.

Журналисты опубликовали соответствующее фото в Telegram.

«Фотография обломков израильского истребителя F-35, сбитого в ходе оборонительной операции Исламской Республики Иран», — говорится в публикации.

Напомним, Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по военным и ядерным объектам на территории Ирана.

В КСИР заявили, что иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание 3».

Ранее сообщалось, что Тегеран начал новую волну ударов по израильской территории.