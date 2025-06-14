Астроном Киселев связал рост внезапных магнитных бурь с солнечным циклом

Увеличение количества магнитных бурь в последнее время связано с усилением солнечной активности в рамках 25-го солнечного цикла. Об этом aif.ru рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
«Частота магнитных бурь (и внезапных) сильно зависит от 11-летнего солнечного цикла. В период солнечного минимума магнитные бури, особенно сильные, относительно редки. В основном это бури, вызванные высокоскоростными потоками из корональных дыр. А в период солнечного максимума активность Солнца значительно возрастает (больше солнечных пятен, вспышек, КВМ). В это время количество магнитных бурь значительно увеличивается», — объяснил эксперт.
Он отметил, что увеличение количества внезапных магнитных бурь, скорее всего, связано с 25-м солнечным циклом.
«Этот цикл оказался более активным, чем предполагалось изначально. Ученые постоянно наблюдают за Солнцем и его активностью, в том числе за количеством солнечных пятен и вспышек. Чем выше общая солнечная активность, тем выше вероятность выбросов, вспышек и магнитных бурь. На фоне роста таких событий увеличивается и число тех, которые из-за сложности прогнозирования оказываются внезапными», — заключил Александр Киселев.
Ранее он также объяснил, что внезапная магнитная буря, произошедшая 13 июня, стала следствием коронального выброса массы с Солнца.