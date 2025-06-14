Астроном Киселев связал рост внезапных магнитных бурь с солнечным циклом

«Этот цикл оказался более активным, чем предполагалось изначально. Ученые постоянно наблюдают за Солнцем и его активностью, в том числе за количеством солнечных пятен и вспышек. Чем выше общая солнечная активность, тем выше вероятность выбросов, вспышек и магнитных бурь. На фоне роста таких событий увеличивается и число тех, которые из-за сложности прогнозирования оказываются внезапными», — заключил Александр Киселев.