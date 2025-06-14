The Jerusalem Post: 1 человек погиб и 63 пострадали от удара Ирана по Израилю

По данным издания The Jerusalem Post, в результате серии иранских ракетных атак по территории Израиля зафиксированы жертвы: один человек погиб, 63 получили ранения различной степени тяжести.
Как сообщает издание, системы противоракетной обороны успешно перехватили основную часть запущенных Ираном ракет, тогда как остальные не долетели до целей.
Согласно данным портала Ynet, при последнем ракетном обстреле центральных районов Израиля пострадали не менее девяти граждан, получивших травмы легкой и средней степени. Кроме того, зафиксированы разрушения в шести зданиях.
Накануне CNN сообщал о планах Тегерана усилить военное противостояние с Израилем, вплоть до нанесения ударов по оборонным объектам стран региона, поддерживающих еврейское государство.