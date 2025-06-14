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В Ангарске семь человек чудом спасли на пожаре

Причиной пожара может быть неосторожность во время готовки.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Тревожный звонок поступил от жильцов многоэтажки в 178-м квартале — в подъезде сильно задымлено. Когда первые расчёты прибыли на место, из окна квартиры на третьем этаже уже валил густой чёрный дым. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС региона. Звено газодымозащитной службы в полной экипировке пробиралось по задымлённым лестницам, чтобы эвакуировать людей.

— По лестничным маршам в спасустройствах спасены семь человек, в том числе двое детей. Самостоятельно эвакуировались восемь, — поделились пожарные.

Во время разведки в одной из квартир на диване обнаружили без сознания 49-летнего мужчину. Его немедленно передали медикам «скорой». Пожарные оперативно взяли под контроль пламя на площади шесть квадратов. Огонь мог вспыхнуть на кухне возле плиты. Вероятная причина — неосторожность при готовке.