В Ангарске семь человек чудом спасли на пожаре

Тревожный звонок поступил от жильцов многоэтажки в 178-м квартале — в подъезде сильно задымлено. Когда первые расчёты прибыли на место, из окна квартиры на третьем этаже уже валил густой чёрный дым. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС региона. Звено газодымозащитной службы в полной экипировке пробиралось по задымлённым лестницам, чтобы эвакуировать людей.