В Ангарске семь человек чудом спасли на пожаре

Тревожный звонок поступил от жильцов многоэтажки в 178-м квартале — в подъезде сильно задымлено. Когда первые расчёты прибыли на место, из окна квартиры на третьем этаже уже валил густой чёрный дым. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС региона. Звено газодымозащитной службы в полной экипировке пробиралось по задымлённым лестницам, чтобы эвакуировать людей.
— По лестничным маршам в спасустройствах спасены семь человек, в том числе двое детей. Самостоятельно эвакуировались восемь, — поделились пожарные.
Во время разведки в одной из квартир на диване обнаружили без сознания 49-летнего мужчину. Его немедленно передали медикам «скорой». Пожарные оперативно взяли под контроль пламя на площади шесть квадратов. Огонь мог вспыхнуть на кухне возле плиты. Вероятная причина — неосторожность при готовке.