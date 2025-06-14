Бразилия объявила о принятии Вьетнама в число партнеров БРИКС

Вьетнам стал десятой страной-партнером межгосударственного объединения БРИКС. Об этом сообщается на сайте правительства Бразилии, которая в настоящее время является временным председателем организации.
— В качестве временного председателя БРИКС правительство Бразилии объявляет об официальном приеме Вьетнама в качестве страны-партнера группы. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Вьетнама, — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте.
В этом году саммит БРИКС под председательством Бразилии пройдет с 6 по 7 июля.
БРИКС был создан в 2006 году и включает в себя Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. К группе также присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
27 февраля официальный представитель министра иностранных дел Бразилии Жоэл Сампайо сообщил, что страна, возглавляя БРИКС, не рассматривает вопрос о расширении организации. В ведомстве пояснили, что расширение вызвало рост количества мероприятий и частичное дублирование функций между различными структурами, а также отсутствие единого обновляемого реестра документов и инициатив, что осложняет адаптацию новых участников.