Бразилия объявила о принятии Вьетнама в число партнеров БРИКС

27 февраля официальный представитель министра иностранных дел Бразилии Жоэл Сампайо сообщил, что страна, возглавляя БРИКС, не рассматривает вопрос о расширении организации. В ведомстве пояснили, что расширение вызвало рост количества мероприятий и частичное дублирование функций между различными структурами, а также отсутствие единого обновляемого реестра документов и инициатив, что осложняет адаптацию новых участников.