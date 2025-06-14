Раскрыты причина роста числа магнитных бурь в 2025 году и их вред человеку

«Но иногда бури вызываются не КВМ, а потоками солнечного ветра, исходящими из корональных дыр на Солнце. Эти потоки могут быть менее мощными, но если корональная дыра поворачивается к Земле неожиданно или поток оказывается более плотным/быстрым, чем ожидалось, это может привести к внезапной буре. И это означает, что магнитосфера Земли подверглась неожиданному энергетическому удару», — отметил астроном.