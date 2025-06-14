Раскрыты причина роста числа магнитных бурь в 2025 году и их вред человеку

На Земле началась внезапная магнитная буря средней интенсивности, которую не удалось заранее предсказать. Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев объяснил aif.ru, почему некоторые магнитные бури невозможно спрогнозировать и с чем связан резкий рост их количества в 2025 году.
Почему магнитную бурю 13 июня не удалось предсказать.
Магнитная буря, начавшаяся 13 июня, стала результатом коронального выброса массы на Солнце, рассказал Александр Киселев.
Он отметил, что подобные явления сложно предсказать, особенно если выброс произошел не прямо по направлению к Земле.
«Возникла из-за коронарного выброса массы (КВМ). Солнце постоянно проявляет свою активность, если такой выброс происходит из области, не находящейся прямо напротив Земли (например, с края Солнца), его прямое попадание в нашу планету может быть сложнее предсказать», — пояснил эксперт.
По словам эксперта, причиной магнитных бурь могут быть не только выбросы, но и потоки солнечного ветра, исходящие из корональных дыр.
«Но иногда бури вызываются не КВМ, а потоками солнечного ветра, исходящими из корональных дыр на Солнце. Эти потоки могут быть менее мощными, но если корональная дыра поворачивается к Земле неожиданно или поток оказывается более плотным/быстрым, чем ожидалось, это может привести к внезапной буре. И это означает, что магнитосфера Земли подверглась неожиданному энергетическому удару», — отметил астроном.
Также Киселев объяснил, что такие геомагнитные события могут вызывать перебои радиосвязи, сбои в работе спутников, перепады напряжения в электросетях и усиливать полярные сияния.
Рост числа магнитных бурь связан с активным солнечным циклом.
По словам Александра Киселева, частые магнитные бури, в том числе внезапные, связаны с усилением солнечной активности в рамках 25-го солнечного цикла.
«Частота магнитных бурь (и внезапных) сильно зависит от 11-летнего солнечного цикла. В период солнечного минимума магнитные бури, особенно сильные, относительно редки. В основном это бури, вызванные высокоскоростными потоками из корональных дыр. А в период солнечного максимума активность Солнца значительно возрастает (больше солнечных пятен, вспышек, КВМ). В это время количество магнитных бурь значительно увеличивается», — пояснил эксперт.
Рост числа непредсказуемых возмущений геомагнитного поля, вероятнее всего, обусловлен особенностями текущего солнечного цикла, считает астроном.
«Этот цикл оказался более активным, чем предполагалось изначально. Ученые постоянно наблюдают за Солнцем и его активностью, в том числе за количеством солнечных пятен и вспышек. Чем выше общая солнечная активность, тем выше вероятность выбросов, вспышек и магнитных бурь. На фоне роста таких событий увеличивается и число тех, которые из-за сложности прогнозирования оказываются внезапными», — отметил Киселев.
Чем опасна внезапная магнитная буря.
Внезапные геомагнитные всплески, подобные магнитной буре 13 июня, особенно тяжело переносятся метеочувствительными людьми, рассказал астроном и популяризатор науки Александр Киселев.
«Внезапные бури более стрессовые для организма, так как у него нет времени на адаптацию. Резкий скачок геомагнитной активности может вызвать более острые реакции у метеочувствительных людей по сравнению с ожидаемыми бурями», — пояснил эксперт.
По словам Киселева, такие всплески могут вызывать целый комплекс неприятных симптомов.
«Частые симптомы во время магнитной бури: головные боли, мигрени, головокружение, повышенная утомляемость, слабость, раздражительность, эмоциональная нестабильность, нарушение сна, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение и обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, а также заболеваний нервной системы», — отметил он.