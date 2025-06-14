Jerusalem Post: при ударах Ирана по Израилю пострадали 63 человека

Минимум 63 человека пострадали и один погиб в результате четырех волн ударов Ирана по Израилю, сообщает газета Jerusalem Post.
«Минимум 63 пострадали, один убит после четырех раундов иранской атаки по Израилю», — передает издание.
Ранее портал Ynet со ссылкой на больницу сообщал о смерти женщины от тяжелых ранений, полученных в ходе этих атак.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную операцию под названием «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. Военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам и инфраструктуре ядерной программы Ирана. Израильские власти заявили, что операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, поскольку, по данным военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в кратчайшие сроки. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Ирана, а также ученые. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате израильских ударов по Ирану погибли 78 человек, более 320 получили ранения. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди сообщил, что внутри ядерного объекта в Натанзе произошла «незначительная утечка», загрязнение во внешнюю среду не вышло.
Позднее Иран нанес ракетный удар по Израилю. Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов по десяткам целей на израильской территории, включая военные объекты и авиабазы. Стало известно о срабатывании сирен воздушной тревоги в ряде районов Израиля. По данным израильской армии, Иран осуществил запуск ракет со своей территории в направлении Израиля. В ответ израильские военные активировали системы противовоздушной обороны. Сигналы тревоги были зафиксированы, в частности, вблизи Тель-Авива. Жители Иерусалима и Тель-Авива слышали звуки взрывов в небе.
Сообщалось, что группу россиян, включая членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука и артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, эвакуируют из Ирана в ночь на 14 июня. Как уточнили в посольстве, в группу из 88 человек, помимо россиян, входят граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.