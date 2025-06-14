МИД: Иран считает, что переговоры с США по ядерному досье стали бессмысленными

По мнению иранского руководства, после ударов Израиля продолжение диалога с США по ядерной программе потеряло всякий смысл. Об этом сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на официального представителя внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаила Багаи.
«Другая сторона действовала таким образом, что диалог стал бессмысленным. Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно координировать действия, позволяя сионистскому режиму наносить удары по территории Ирана», — передает издание.
Напомним, что с апреля 2025 года США и Иран проводят переговоры по ядерной программе через оманских посредников. На ближайшее воскресенье в Маскате запланирован уже шестой раунд переговоров, однако после израильских атак его проведение стало сомнительным.
Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что военная операция Израиля против Ирана способна побудить Тегеран к более конструктивному диалогу по вопросам своей ядерной программы.