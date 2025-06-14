Как подготовить ребенка к поездке в лагерь? Список нужных вещей

Прежде чем собирать вещи, необходимо определиться с выбором лагеря. Современные учреждения предлагают разнообразные программы — от языковых до спортивных и творческих. Ориентируйтесь на интересы вашего ребенка, чтобы ему было легче адаптироваться и завести новых друзей. Не забудьте ознакомиться с отзывами, фотографиями и информацией о распорядке дня, питании и мерах безопасности.