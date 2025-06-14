Bloomberg: США против снижения потолка цен на российскую нефть до 45 долларов

Соединенные Штаты Америки выступают против предложения о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.
Согласно информации агентства, позиция США ставит под сомнение возможность достижения единого решения по данному вопросу лидерами стран «Большой семерки» (G7). Отмечается, что позиция американского президента не претерпела изменений.
Ранее страны Европейского союза (ЕС) и Великобритания выступили с инициативой снижения потолка цен на российскую нефть с целью оказания давления на Россию и сокращения ее доходов от продажи нефти, которые, по их мнению, «имеют решающее значение для продолжения войны против Украины», говорится в статье.
10 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия (ЕК) на официальном уровне предложила ввести санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости Вашингтон готов ввести санкции в отношении как России, так и Украины. При этом американский лидер сравнил российского и украинского лидеров с маленькими детьми, которые дерутся в парке, отметив, что иногда им нужно «дать подраться дальше».